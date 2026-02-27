Durante la quarta giornata di Milano Fashion Week 2026, sono salite in passerella le collezioni di Gucci e Tod’s. Demna Gvasalia ha presentato il suo primo debutto ufficiale come direttore creativo di Gucci, dopo aver già mostrato alcuni assaggi del suo stile a settembre 2025. Tod’s ha invece messo in scena una collezione che riflette la quotidianità del marchio.

Ci si avvicina al weekend di questa Fashion Week 2026, ma le sorprese non mancano: Demna sfila in passerella per la prima volta, mentre durante la serata protagonisti altri brand italiani come Moschino e Gcds La Milano Fashion Week 2026 ha fatto il giro di boa, ma oggi è stato il giorno del debutto in passerella di Demna Gvasalia con Gucci, dopo l’assaggio del suo stile per la maison italiana a settembre 2025. Lo seguono nel pomeriggio Moschino e Gcds, mentre il posto per la prima sfilata della giornata è stato occupato da Tod’s. Tod’s e la autunno-inverno 2627 ci proiettano in un set quasi domestico, dove le modelle entrano in azione scendendo le scale e si fanno ammirare entrando e uscendo da “stanze”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week 2026, la “notte” di Gucci e la quotidianità di Tod’s: le sfilate più importanti della quarta giornata

MILAN FASHION WEEK Spring 2026 - Special for TV

