Le scarpe più belle delle sfilate Autunno-inverno 2026 27 della Milano Fashion Week

Da vanityfair.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Metti la mattina dopo una festa devastante, finita «nella camera d’hotel di qualcuno che nemmeno conosci» a raccogliere frammenti di te stessa dal pavimento. Così Glenn Martens concepisce la sua collezione per Diesel sullo sfondo di un’istallazione altrettanto caotica e scomposta. Qui il denim fa da protagonista dalla testa ai piedi, ça va sans dire, declinato su maxi-stivali che diventano pantaloni (statement) piuttosto che su francesine dalle zeppe concave. Ripetute come un leitmotiv anche nei sandali stroboscopici pronti a riflettere tutte le luci della città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

le scarpe pi249 belle delle sfilate autunno inverno 2026 27 della milano fashion week
© Vanityfair.it - Le scarpe più belle delle sfilate Autunno-inverno 2026/27 della Milano Fashion Week

Le borse più belle delle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 della Milano Fashion WeekDalle silhouette più scenografiche alle versioni essenziali ma impeccabili, le borse raccontano molto dello spirito di ogni collezione.

Leggi anche: Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle

Temi più discussi: Le scarpe da barca sono (anche nel 2026) tra le tendenze più chic della primavera estate; Le scarpe rosse di Mariasole Pollio sono l'ispirazione perfetta per i prossimi look di primavera; Scarpe basse eleganti: le proposte più chic della primavera 2026; Le migliori scarpe da corsa con cui cominciare a correre questa primavera 2026.

le scarpe più belleMinimalismo addio. Le scarpe più glamour del momento sono esagerate, barocche, ultra decorateV oce del verbo: esagerare. L’arrivo della bella stagione si rivela l’occasione perfetta per osare, spingendo l’acceleratore del glamour. In particolare sul fronte delle It Shoes, come dimostrano le s ... iodonna.it

le scarpe più belleQuesta nuova tendenza scarpe è un tuffo nel passato: ecco le più belle calzature con la punta a mandorlaLe tue scarpe con la punta a mandorla preferite potrebbero essere delle ballerine, oppure un modello che ha un piccolo tacco. In ogni caso la loro forma ti garantirà sempre un aspetto raffinato ed ... cosmopolitan.com