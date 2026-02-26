Le scarpe più belle delle sfilate Autunno-inverno 2026 27 della Milano Fashion Week
Così Glenn Martens concepisce la sua collezione per Diesel sullo sfondo di un'istallazione altrettanto caotica e scomposta. Qui il denim fa da protagonista dalla testa ai piedi, ça va sans dire, declinato su maxi-stivali che diventano pantaloni (statement) piuttosto che su francesine dalle zeppe concave. Ripetute come un leitmotiv anche nei sandali stroboscopici pronti a riflettere tutte le luci della città.
