Milano Fashion Week 2026 | il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi la festa di Diesel e il giardino incantato di Marras Ecco le sfilate più importanti delle prime giornate

Scatta dai blocchi di partenza la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni donna per la autunno-inverno 202627, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo: nonostante la moda debba convivere in questa occasione con il Festival di Sanremo l’attenzione per la fashion week non è di certo penalizzata, con il capoluogo meneghino reduce dai giochi olimpici invernali appena conclusi. A dimostrarlo sono le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, che parlano di un aumento del 17,4% in termini di visitatori rispetto all’anno precedente, accompagnato da una crescita del 17,7% della spesa turistica. La media di quest’ultima sarà infatti di 1644 euro a persona per un totale complessivo di 100 milioni solamente per lo shopping, con la restante parte divisa tra ristorazione e trasporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

