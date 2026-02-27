Milano esplode di eventi | dal Dragone Cinese a 100 bancarelle vintage

Milano si anima con un weekend intenso, dal 27 febbraio al 1° marzo, con iniziative che spaziano tra tradizione, musica e mercatini. La città si riempie di bancarelle vintage e di attività culturali, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire nuove atmosfere e sperimentare diverse tradizioni. Un’occasione per vivere momenti di svago e curiosità in città.

Milano si prepara a un weekend ricco di eventi, dal 27 febbraio al 1° marzo, che promette di trasformare la città in un palcoscenico di cultura, tradizione e innovazione. Tra sfilate, mostre, concerti e iniziative gratuite, la capitale lombarda offre opportunità per tutti i gusti e le età, dimostrando ancora una volta la sua capacità di coniugare passato e futuro. Tra tradizione e innovazione: il programma completo Il Capodanno Cinese apre le danze con la tradizionale sfilata del Dragone all’Arco della Pace, celebrando l’inizio dell’anno del ‘Cavallo di Fuoco’. Le strade di Paolo Sarpi e altre zone della città si riempiranno di spettacoli folkloristici, offrendo un autentico assaggio della cultura cinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano: un mercatino vintage e dell’usato anima il weekend ad Acquatica Park, oltre 100 bancarelle.Un nuovo appuntamento per gli amanti del vintage e del collezionismo è in arrivo a Milano.

Capodanno lunare cinese e Olimpiadi: eventi, sfilate del Dragone e China HouseMilano – Milano Cortina 2026 non è soltanto un grande evento sportivo, ma anche un crocevia di culture che si incontrano e dialogano nel cuore della...

Dalla notte al mattino: a Milano esplode la tendenza del soft-clubbing tra colazioni e dj setIl fenomeno del ballo diurno conquista i millennial e riempie i locali storici della città. Gli eventi registrano il tutto esaurito proponendo ... affaritaliani.it

Milano, conto alla rovescia per le Paralimpiadi. La fiaccola torna in piazza Duomo: comincia il viaggio con 501 tedoforiGiorgio Minisini e Arianna Sacripante, campioni del nuoto artistico, hanno acceso il braciere: comincia il viaggio che porterà la torcia a Verona dove il 6 marzo iniziano le Paralimpiadi. Fontana: «Pr ... milano.corriere.it

