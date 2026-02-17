Capodanno lunare cinese e Olimpiadi | eventi sfilate del Dragone e China House

Milano – Milano Cortina 2026 non è soltanto un grande evento sportivo, ma anche un crocevia di culture che si incontrano e dialogano nel cuore della metropoli. Tra i legami più visibili emerge quello con la numerosa comunità cinese milanese, storicamente radicata e oggi protagonista di un calendario di iniziative che uniscono tradizione e spirito olimpico. Fire horse zodiac for Chinese New Year 2026 in bold red and gold colors. Lunar New Year animal character flat vector illustration Il Capodanno Lunare. Il Capodanno Lunare, che nel 2026 segna l’ingresso nell’ Anno del Cavallo di Fuoco, viene celebrato con particolare intensità proprio in concomitanza con i Giochi, culminando in una grande festa pubblica prevista per il 1° marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Capodanno cinese: a Prato le sfilate del dragone nel centro. Stop alla vendita di bevande in vetroA Prato, le celebrazioni del Capodanno cinese si svolgono il 21 e 22 febbraio, quando le strade del centro si riempiono di sfilate con dragoni colorati e danze tradizionali.

Prato festeggia il Capodanno cinese: è l’anno del Cavallo di fuoco. Ecco il programma delle sfilatePrato celebra il Capodanno cinese con una serie di eventi che durano una settimana, iniziata il 17 febbraio 2026.

Capodanno lunare cinese e Olimpiadi: eventi, sfilate del Dragone e China HouseIl Capodanno cinese dell’Anno del Cavallo di Fuoco anima la città durante Milano Cortina 2026: festa in via Paolo Sarpi, grande sfilata il 1° marzo, e iniziative che uniscono sport e tradizione alla C ... ilgiorno.it

Inizia il capodanno cinese: cosa significa l’anno del «Cavallo di Fuoco» e quali spettacoli vedere in ItaliaPer il calendario lunare cinese entriamo nell’anno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia e opportunità. Ecco il significato della ricorrenza più importante della Cina e perché Draco Malfoy di Harry ... corriere.it

CHINA HOUSE Villa Clerici – Milano Come arrivare (consigliato): tram 4 – fermata Niguarda Centro Dal 4 al 22 febbraio 2026 Ingresso gratuito solo su prenotazione www.chinahouse2026.com La China House è il salotto culturale della facebook

