Milano | Bonelli ' profondo cordoglio per vittime e vicinanza a feriti'

A Milano si registrano vittime e feriti dopo un incidente con un tram. Le autorità hanno espresso cordoglio per le persone coinvolte e mostrato vicinanza ai feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Profondo cordoglio per le vittime del grave incidente del tram a Milano. Un pensiero alle persone ferite e alle loro famiglie, a cui va la mia vicinanza in queste ore di dolore. Un ringraziamento alle forze dell'ordine e a chi è impegnato nelle operazioni di soccorso”. Così sui social Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: Bonelli, 'profondo cordoglio per vittime e vicinanza a feriti' Leggi anche: Milano: Renzi, 'cordoglio a familiari vittime e vicinanza a feriti' Leggi anche: **Milano: cordoglio Meloni, 'vicinanza a famiglie delle vittime e a città'** Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Milano: Bonelli, 'profondo cordoglio per vittime e vicinanza a feriti'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Profondo cordoglio per le vittime del grave incidente del tram a Milano. Un pensiero alle persone ferite e alle loro ... iltempo.it Milano, cordoglio Meloni: vicinanza a famiglie vittime e solidarietà a cittàRoma, 27 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, 'esprime profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano. notizie.tiscali.it