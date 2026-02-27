Milano | Renzi ' cordoglio a familiari vittime e vicinanza a feriti'

Un incidente si è verificato a Milano, causando diverse vittime e feriti. Un rappresentante ha espresso cordoglio ai familiari delle persone decedute e ha manifestato vicinanza a chi è rimasto ferito nell’incidente. La notizia è stata confermata oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto. La città si prepara a gestire le conseguenze dell’evento e a fornire assistenza alle persone coinvolte.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle persone che hanno perso la vita e la mia vicinanza a tutti i feriti dell'incidente di Milano. Un pensiero riconoscente va ai soccorritori e alle forze dell'ordine intervenuti, con la convinzione che saranno accertate con rigore le cause di questo devastante incidente". Così il leader di Iv, Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: Renzi, 'cordoglio a familiari vittime e vicinanza a feriti' Leggi anche: Strage Crans, Meloni: cordoglio e vicinanza Governo italiano a familiari vittime Leggi anche: **Milano: cordoglio Meloni, 'vicinanza a famiglie delle vittime e a città'** Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Argomenti discussi: Giovanna Casadio, le reazioni alla scomparsa. Schlein: Ci mancherà. La Russa: Perdita enorme. Milano: Renzi, 'cordoglio a familiari vittime e vicinanza a feriti'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle persone che hanno perso la vita e la mia vicinanza a tutti i feriti dell'incidente di Milano. Un pensiero riconosce ... iltempo.it **Milano: cordoglio Meloni, 'vicinanza a famiglie delle vittime e a città'**Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano. A titolo personale e a nome dell’intero Governo, manifesta ... lanuovasardegna.it