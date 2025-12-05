Milano banlieue 21enne egiziano accoltella per gelosia 19enne in piazza Duomo arrestato nel bolognese per tentato omicidio - VIDEO

Secondo la ricostruzione, il 21enne avrebbe estratto un coltello dalla tasca e avrebbe colpito l’altro ragazzo all’addome e al torace, lasciandolo riverso a terra in una pozza di sangue. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga Una violenta lite scoppiata per questioni legate alla gelosia è dege. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 21enne egiziano accoltella "per gelosia" 19enne in piazza Duomo, arrestato nel bolognese per tentato omicidio - VIDEO

