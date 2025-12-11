Milano banlieue 26enne marocchino spara con kalashnikov per intimidire negoziante a Corsico | arrestato con addosso 120 gr di cocaina - VIDEO

Un episodio di violenza a Corsico riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza a Milano e dintorni. Un 26enne marocchino ha sparato con un kalashnikov per intimidire un negoziante, venendo poi arrestato con 120 grammi di cocaina. La vicenda alimenta il clima di insicurezza percepito dai residenti, sempre più preoccupati per la situazione nelle zone periferiche della città.

Il nuovo episodio di criminalità riporta i riflettori sul capoluogo lombardo, sempre più alle prese con un problema di sicurezza; i residente, stanchi di assistere a questi atti, soprannominano spesso la città "Milano banlieue" e "Milano favelas" Nella mattinata di giovedì, a Corsico, sono st.

Milano, spacciatore 26enne arrestato con un mitragliatore Ak47 con il colpo in canna sotto il giubbotto - L'arma da guerra, con la matricola abrasa, aveva il selettore su «raffica». Come scrive milano.corriere.it

Aveva kalashnikov con colpo in canna e droga, arrestato un 26enne a Milano - È quanto hanno trovato questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Corsico addosso a un 26enne di origine marocchina arrestato in flagranza per detenzione di arma clandestina e spaccio. Lo riporta msn.com