Milano banchiere ucraino precipitato da un B&b in via Nerino | il figlio arrestato in Spagna

Un banchiere ucraino è morto dopo essere precipitato da un bed and breakfast in via Nerino a Milano. La Polizia di Stato, sotto la supervisione della Procura della Repubblica, ha avviato un’indagine e ha arrestato il figlio dell’uomo in Spagna. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media locali.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne di Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. Le indagini hanno permesso di accertare che l'indagato, dopo aver convinto il padre – uomo d'affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli investimenti – a recarsi a Milano per partecipare ad un "meeting" di lavoro in uno stabile sito a Milano in via Nerino, ha concorso al suo sequestro funzionale a costringerlo a trasferire 250.