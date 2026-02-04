Calciomercato Serie A | quante occasioni a parametro zero per l’estate Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo…Ultimissime

L’estate si avvicina e le squadre di Serie A già studiano le mosse per rinforzarsi senza spendere troppo. Molti club sono alla ricerca di giocatori a parametro zero, pronti a portare in Italia nomi di rilievo che potrebbero fare la differenza. Si parla di occasioni da non lasciarsi sfuggire, con diversi profili che già circolano tra le trattative in corso. La campagna acquisti si annuncia calda, tra voci e smentite, ma l’obiettivo resta uno: rafforzare le rose senza svuotare le casse

