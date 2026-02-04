Mercato Juventus quante occasioni a parametro zero in estate Tutti i giocatori che potrebbero arrivare gratis a Torino

La Juventus sta preparando la strategia per il mercato estivo, puntando su diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero. Tra i nomi in circolazione ci sono alcuni profili interessanti che potrebbero rafforzare la rosa senza costi di trasferimento. La dirigenza sta valutando attentamente le opportunità, sperando di chiudere alcune trattative prima della fine della stagione.

. La Juve pianifica le strategie future seguendo il mantra che ormai risuona incessantemente nelle sedi dei club italiani: “Occasioni cercasi”. La prossima finestra estiva del 2026 si preannuncia ricchissima di opportunità a parametro zero, una lista di svincolati di lusso pronta a ingolosire i direttori sportivi a caccia di affari senza costi di cartellino. Secondo il quadro tracciato oggi da Tuttosport, i movimenti in entrata e in uscita potrebbero ridisegnare gli equilibri della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, quante occasioni a parametro zero in estate. Tutti i giocatori che potrebbero arrivare gratis a Torino Approfondimenti su Juventus Mercato Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo…Ultimissime L’estate si avvicina e le squadre di Serie A già studiano le mosse per rinforzarsi senza spendere troppo. Calciomercato Serie A: le migliori occasioni a parametro zero per l'estate Con l’estate alle porte, le squadre di Serie A si muovono per trovare giocatori liberi da firmare senza spendere un euro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. RITORNATO PER AIUTARE LA JUVENTUS! REGALO DI NATALE PER SPALLETTI. GIOIELLO DI MADRID ALLA JUVE Ultime notizie su Juventus Mercato Argomenti discussi: Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; D'Agostino: Mi chiamò il Real Madrid, Juventus opzione concreta, col Napoli l'unico errore; Milan, non solo Aké: diverse occasioni in Premier League, Tare prepara il colpo last-minute; La Top 10 degli svincolati: giocatori senza contratto, chi può essere preso subito a parametro zero. Calciomercato Serie A: le possibili occasioni a parametro zero per l’estate. Quali nomi potrebbero arrivare in Italia ma non solo…UltimissimeCalciomercato Serie A: le possibili occasioni a parametro zero per l’estate. Quali nomi potrebbero arrivare in Italia ma non solo…Ultimissime Occasioni cercasi: è questo il mantra che risuona nelle ... calcionews24.com Calciomercato Juventus: due rinnovi e due colpi a zero per giugnoIl mercato della Juventus guarda già al mese di giugno. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i bianconeri hanno messo nel mirino due colpi a parametro zero in vista ... fantacalcio.it Il rinnovo di #Spalletti sta diventando un tema concreto: c’è piena sintonia con la #Juventus e la volontà comune di proseguire, ma senza trasformare la trattativa in una distrazione per la squadra. Sul mercato invernale, il tecnico era consapevole dei limit x.com CHE VOTO DAI AL MERCATO DELLA JUVE Si è chiuso ieri sera alle ore 20 il calciomercato targato Comolli e Ottolini della Juventus. Entrate: J. Boga E. Holm Uscite: J. Mario D. Rugani #juventus #juve #calciomercato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.