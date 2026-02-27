Milan parla Minoliti | A gennaio non sono state rispettate le richieste di Allegri sul mercato

Nino Minoliti, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta per discutere della situazione del Milan. Ha affermato che a gennaio non sono state rispettate le richieste di Allegri sul mercato e ha fornito dettagli sulle operazioni di mercato della squadra. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese e sulle eventuali conseguenze per il club.

Il giornalista Nino Minoliti è stato ospite su 'Sportitalia', dove ha analizzato il momento del Milan. Nel suo intervento ha commentato sia quanto accaduto nel weekend contro il Parma, sia le prospettive e gli obiettivi futuri del club rossonero. Minoliti ha poi espresso una posizione chiara su quelle che dovranno essere le strategie della società nella prossima stagione, soprattutto nell'eventualità di un ritorno in Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole. "Questa squadra avrà bisogno di una campagna da 200 milioni per fare la Champions l'anno prossimo! Questa squadra ha carenze enormi! Allegri aveva fatto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, parla Minoliti: "A gennaio non sono state rispettate le richieste di Allegri sul mercato"