Sottanelli Azione sui ritardi nei lavori della A14 | Chiederò a Salvini in diretta tv perchè le scadenze non sono state rispettate

Il 21 gennaio, durante il question time alla Camera dei deputati, Salvini sarà chiamato a rispondere sui ritardi nei lavori di completamento della A14 nel tratto abruzzese. Sottanelli, rappresentante dell’azione, ha annunciato che chiederà chiarimenti in diretta tv sulle cause di queste inadempienze e sulle tempistiche di consegna previste. La discussione si inserisce nel contesto della gestione dei lavori pubblici e delle responsabilità delle istituzioni.

Salvini, nel question time del 21 gennaio in diretta tv dalla Camera dei deputati, dovrà rispondere alle domande poste sui ritardi per il completamento dei lavori nel tratto abruzzese della A14. Ad annunciarlo è il parlamentare Giulio Cesare Sottanelli di Azione, che ricorda come le promesse.

