Milan-Como in Australia Simonelli spiega | Accettate richieste rivedibili ma ne sono state fatte altre…
Il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha spiegato a Mediaset che cosa ha portato alla svolta negativa di oggi su Milan-Como a Perth. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it
Milan-Como non si giocherà più a Perth - Como, in programma l’8 febbraio per la 24esima giornata di serie A, non si giocherà più a Perth. iltempo.it
Salta Milan-Como a Perth, stop al progetto Australia - È definitivamente saltata la trattativa per disputare a Perth il recupero della sedicesima giornata di Serie A, facendo così tramontare il progetto di portare per la p ... altarimini.it
Simonelli su Milan-Como: "Dipenderà dagli incastri e dai playoff di Champions: si giocherà a #SanSiro quando sarà libero dalle Olimpiadi, ma per fissare una data servirà aspettare il 31 gennaio". x.com
Perché Milan-Como non si gioca a Perth dopo “richieste inaccettabili” e mesi di stucchevole telenovela - facebook.com facebook
