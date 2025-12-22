Milan-Como in Australia Simonelli spiega | Accettate richieste rivedibili ma ne sono state fatte altre…

Il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha spiegato a Mediaset che cosa ha portato alla svolta negativa di oggi su Milan-Como a Perth. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como in Australia, Simonelli spiega: “Accettate richieste rivedibili, ma ne sono state fatte altre…”

Leggi anche: Milan-Como non si giocherà in Australia a Perth, Simonelli: “Nuove richieste inaccettabili”

Leggi anche: Milan-Como a Perth (Australia): accettate tutte le condizioni della AFC. Persino questa!

milan como australia simonelliNiente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it

milan como australia simonelliMilan-Como non si giocherà più a Perth - Como, in programma l’8 febbraio per la 24esima giornata di serie A, non si giocherà più a Perth. iltempo.it

milan como australia simonelliSalta Milan-Como a Perth, stop al progetto Australia - È definitivamente saltata la trattativa per disputare a Perth il recupero della sedicesima giornata di Serie A, facendo così tramontare il progetto di portare per la p ... altarimini.it

