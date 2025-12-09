Migranti svolta e stretta Ue | l’Italia riapre all’Albania

L’Italia riapre all’Albania, segnando una svolta nelle politiche migratorie europee. Con l’aggiornamento della lista dei Paesi sicuri e l’ipotesi di creare hub in Stati terzi, si delineano nuove strategie per gestire le migrazioni, rafforzando le misure di controllo e collaborazione con i paesi di origine e transito.

La nuova lista dei Paesi sicuri, l'ipotesi di hub in Stati terzi

