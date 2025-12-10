È troppo ubriaca mentre passeggia | cade nelle acque gelide del lago
Durante una passeggiata sul lungolago di Desenzano del Garda, una donna ha perso l'equilibrio a causa dell'eccessivo consumo di alcol, finendo nelle acque gelide del lago. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla pericolosità di comportamenti imprudenti in luoghi pubblici e sulla necessità di prudenza durante occasioni di convivialità.
Ha perso l'equilibrio mentre passeggiava sul lungolago di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, perché troppo ubriaca. E così è caduta nelle acque gelide del lago di Garda ed è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre veniva allertato il 112. È quanto accaduto a una donna di 46 anni poco. 🔗 Leggi su Today.it
È troppo ubriaca, perde l'equilibrio e finisce nel lago
