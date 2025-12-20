Legacoop Romagna e Cna Forlì-Cesena hanno rinnovato il protocollo operativo per supportare gli imprenditori e i lavoratori nel percorso di workers buyout (Wbo), come soluzione al ricambio generazionale e alla continuità d’impresa. Alla firma erano presenti il responsabile Wbo di Legacoop Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - "Workers buyout", rinnovato il protocollo tra Legacoop e Cna

Leggi anche: Comune di Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche

Leggi anche: Continuità territoriale e apertura alle scuole, rinnovato il Protocollo tra Comune e Banca del Tempo-Zancle Solidale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incontro di approfondimento al tema dei WORKERS BUYOUT - facebook.com facebook

#CFI #WorkersBuyout Nel corso dell’assemblea Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha elogiato questo “mondo eccezionale fatto di persone, persone che lavorano, recuperi di imprese fatte attraverso il modello dell’a x.com