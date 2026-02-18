Microsoft segnala un bug di sicurezza in Copilot

Microsoft ha scoperto una falla di sicurezza in Copilot, il suo assistente AI integrato in Microsoft 365. La vulnerabilità permette a utenti malintenzionati di accedere a contenuti riservati delle email aziendali. Secondo quanto riferito, il problema riguarda una falla nel sistema di autorizzazioni che potrebbe consentire a soggetti non autorizzati di visualizzare messaggi privati. Microsoft sta lavorando per correggere il bug e garantire la sicurezza dei dati degli utenti. La società ha già avviato le operazioni di patch per limitare i danni.

Microsoft Copilot esposta: una falla di sicurezza compromette la riservatezza delle email aziendali. Microsoft è alle prese con una vulnerabilità di sicurezza in Copilot, il suo assistente AI integrato in Microsoft 365. Il bug, scoperto il 21 gennaio 2026, permette all’intelligenza artificiale di accedere a email riservate, bypassando le policy di prevenzione della perdita di dati (DLP) configurate dalle aziende. La falla, identificata come CW1226324, riguarda la funzionalità “work tab” e l’elaborazione di messaggi nelle cartelle Posta inviata e Bozze. La scoperta e l’impatto potenziale. La vulnerabilità è stata segnalata inizialmente da BleepingComputer, che ha avuto accesso a un alert di servizio interno di Microsoft.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

