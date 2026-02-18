Microsoft segnala un bug di sicurezza in Copilot
Microsoft ha scoperto una falla di sicurezza in Copilot, il suo assistente AI integrato in Microsoft 365. La vulnerabilità permette a utenti malintenzionati di accedere a contenuti riservati delle email aziendali. Secondo quanto riferito, il problema riguarda una falla nel sistema di autorizzazioni che potrebbe consentire a soggetti non autorizzati di visualizzare messaggi privati. Microsoft sta lavorando per correggere il bug e garantire la sicurezza dei dati degli utenti. La società ha già avviato le operazioni di patch per limitare i danni.
Microsoft Copilot esposta: una falla di sicurezza compromette la riservatezza delle email aziendali. Microsoft è alle prese con una vulnerabilità di sicurezza in Copilot, il suo assistente AI integrato in Microsoft 365. Il bug, scoperto il 21 gennaio 2026, permette all’intelligenza artificiale di accedere a email riservate, bypassando le policy di prevenzione della perdita di dati (DLP) configurate dalle aziende. La falla, identificata come CW1226324, riguarda la funzionalità “work tab” e l’elaborazione di messaggi nelle cartelle Posta inviata e Bozze. La scoperta e l’impatto potenziale. La vulnerabilità è stata segnalata inizialmente da BleepingComputer, che ha avuto accesso a un alert di servizio interno di Microsoft.🔗 Leggi su Ameve.eu
Microsoft paga gli influencer per spingere CopilotMicrosoft sta investendo fino a 600.
Gentoo migra su Codeberg: stop a Microsoft e Copilot per proteggere l’open source e la libertà del codice.Gentoo ha deciso di trasferire il suo codice su Codeberg dopo aver evitato l’utilizzo di GitHub, in risposta alle preoccupazioni sulla privacy e sulla gestione del progetto.
AI for MSPs: Navigating Adoption Challenges and Governance in 2025
Argomenti discussi: Microsoft corregge un vecchio bug dei browser in Windows 10; Patch Tuesday febbraio 2026: Microsoft corregge 59 vulnerabilità, sei zero-day; Cos'è un attacco informatico 0-Day e perché Microsoft sta rilasciando delle patch di sicurezza; Microsoft afferma che gli hacker stanno sfruttando i bug zero-day critici per prendere di mira gli utenti Home windows e Workplace.
Microsoft segnala un bug di sicurezza in CopilotDal 21 gennaio l’AI di Microsoft 365 elabora messaggi con etichette di sensibilità, ignorando le policy di prevenzione perdita dati. tomshw.it
Windows 10: un bug vecchio è stato risolto, ora il browser è okQualcosa di piccolo, tecnico e fastidiosamente nascosto ha fatto saltare più di qualche piano di controllo in casa e in ufficio: per mesi chi credeva di aver m ... tecnoandroid.it
E' stata segnalata una nuova e pericolosa ondata di truffe digitali che sfrutta il servizio di condivisione documenti di . I criminali utilizzano pagine apparentemente autentiche per spingere gli utenti a inserire le proprie chiavi di ac facebook