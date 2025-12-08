Controlli e tutela dell' ambiente | discariche randagismo e attivato il piano di sterilizzazione delle colonie feline

Le guardie eco-zoofile dell’Oipa di Reggio Calabria, guidate dal responsabile Andrea Marino, insieme alle guardie dell’associazione guardia agroforestale italiana, coordinate dal responsabile Rocco Riso, continuano senza sosta le attività di controllo del territorio per la tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

