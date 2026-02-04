Market solidali | via al nuovo bando per sostenere le famiglie in difficoltà

Partono i nuovi bandi per i market solidali di Fasano e Cisternino. Le due associazioni preparano l’avvio di un’altra fase di aiuti rivolti alle famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di offrire loro un punto di appoggio concreto. Le persone potranno ricevere aiuti alimentari senza dover chiedere permesso, in un luogo dove la dignità conta più del denaro. Il progetto, chiamato

FASANOCISTERNINO - Un supermercato dove la dignità vale più del denaro: questa la rivoluzionaria idea alla base dei market solidali di Fasano e Cisternino, che stanno per accogliere una nuova ondata di famiglie bisognose grazie al programma "Il valore del tempo", sostenuto da fondazione Con il.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

