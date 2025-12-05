Anticiclone dell’Immacolata | in arrivo sole e caldo anomalo nel weekend

Le ultime ventiquattro ore di maltempo stanno per lasciare il campo a un cambiamento netto, quasi teatrale. L’anticiclone dell’Immacolata è pronto a farsi strada sull’Italia e su buona parte dell’Europa, con una “forte spallata” dell’alta pressione destinata a ribaltare il quadro meteo. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che prima servirà attraversare un’ultima coda perturbata, con nubi e piogge sparse da Nord a Sud, in particolare lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori, fino alla tarda mattinata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì 5 dicembre, invece, il Nord vedrà cessare le precipitazioni, mentre gli ultimi fenomeni resteranno confinati al Centro e soprattutto al Sud. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Anticiclone dell’Immacolata: in arrivo sole e caldo anomalo nel weekend

