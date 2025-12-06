Meteo ultime piogge su Sicilia e Calabria | poi arriva il caldo anomalo dell’Immacolata

Meteo: stop alle perturbazioni nei prossimi giorni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo. I venti di Maestrale portano un ribaltone meteo con l’espansione dell’anticiclone verso l’Italia, assicurando un Ponte dell’Immacolata piacevole e con temperature in salita fino a 10-12°C oltre le medie del periodo, specie in montagna e localmente al Centro-Sud. Questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, ultime piogge su Sicilia e Calabria: poi arriva il caldo anomalo dell’Immacolata

