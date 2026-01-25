Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, domenica 25 gennaio l’Italia si troverà sotto condizioni meteorologiche instabili, con temperature generalmente sotto zero e un clima caratterizzato da nuvole e piogge diffuse. L’alta pressione rimane marginale, mentre le perturbazioni atlantiche continuano a influenzare il territorio, portando condizioni di gelo e freddo in varie zone del paese.

La giornata di domenica 25 gennaio si conferma instabile su gran parte dell’Italia, con l’alta pressione che resta confinata ai margini del Mediterraneo e le perturbazioni atlantiche che continuano a scorrere da ovest verso est, portando nuvole insistenti e precipitazioni diffuse.Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Le piogge interesseranno soprattutto il Nordest, le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria tirrenica e le Isole Maggiori (Sicilia e Sardegna). Le precipitazioni saranno più insistenti e diffuse al mattino e nel pomeriggio, con possibili rovesci o temporali sparsi sulle zone tirreniche e sulle Isole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: dove e quando si scatena il gelo, Italia sotto zero

Meteo, Mario Giuliacci: ecco quando torna il gelo, Italia sotto zeroSecondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si avvicina a un periodo di temperature sotto zero e clima più freddo.

Leggi anche: Meteo Giuliacci: Scatta l'ora del gelo, quando (e dove) si va sotto zero

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Meteo fino al 24 dicembre. Confermata la neve per Natale

Argomenti discussi: Meteo, quanto durerà il maltempo sull’Italia e dove nevicherà: le previsioni di Giuliacci; Meteo Giuliacci, weekend bagnato: Pioggia e neve. Ecco dove; Meteo, Mario Giuliacci: weekend di pioggia e burrasca, ecco dove | Libero Quotidiano.it; Meteo-follie, Mario Giuliacci: A che quota sta per nevicare | Libero Quotidiano.it.

Meteo, quanto durerà il maltempo sull’Italia e dove nevicherà: le previsioni di GiuliacciIl colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it ha fatto il punto sulla situazione meteo dal weekend del 24-25 gennaio spiegando quanto durerà il maltempo ... fanpage.it

Meteo Italia, tre cicloni in arrivo: quanto durerà il maltempo e dove nevicherà secondo GiuliacciL’Italia è entrata in una fase di maltempo lunga e complessa, destinata a coinvolgere gran parte del Paese per diversi giorni. thesocialpost.it

Visto le condizioni meteo previste, il panificio"Don Mario " resterà chiuso nella giornata di domani 20/01/2026 - facebook.com facebook