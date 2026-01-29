Meteo quando finisce il freddo? Giuliacci gela gli entusiasmi | tutte le date

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci indicano che il freddo potrebbe non mollare facilmente nelle prossime settimane. Fino all’11 febbraio, ci saranno molte piogge, qualche nevicata e temperature che salgono leggermente, ma non abbastanza da farci sentire già in inverno alle spalle. Insomma, il freddo resterà protagonista ancora per un po’.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci per i prossimi quindici giorni, fino all'11 febbraio, delineano un periodo particolarmente movimentato con molte piogge, alcuni episodi nevosi e temperature in lieve rialzo ma comunque lontane dal potersi definire caldo. Secondo il meteorologo, infatti, le due settimane che ci attendono saranno segnate da un susseguirsi quasi ininterrotto di giornate piovose, con fasi perturbate che si alterneranno senza lasciare molto spazio al sole. Le previsioni meteo a 10 giorni, con tendenza a 15 giorni Nella prima parte di questo periodo, fino al primo febbraio, la pioggia sarà quasi quotidiana e interesserà soprattutto il Triveneto, il Levante ligure, le regioni tirreniche e il Nord-Ovest, con la possibilità di fenomeni molto intensi, in particolare su Campania e Calabria tirrenica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

