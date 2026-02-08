Meteo Genova e Liguria le previsioni per la settimana

Da genovatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il tempo a Genova e in Liguria sarà incerto. Le previsioni parlano di giornate alternate tra sole e pioggia. I cittadini dovranno prepararsi a cambiamenti improvvisi, con il cielo che cambia spesso nel corso della giornata.

Il meteo sarà molto variabile a Genova e in Liguria nella settimana in arrivo, tra giornate di sole e di pioggia. Soprattutto i primi giorni continueranno all'insegna del maltempo: colpa - spiegano gli esperti di 3bMeteo - di un nuovo sistema perturbato organizzato intorno a un vortice di bassa pressione che ha raggiunto l'Europa e arriverà in Italia a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio. A Genova il cielo continuerà a essere coperto per tutto il giorno, con possibili deboli piogge in serata, così come nel resto della Liguria, a eccezione del ponente in cui le precipitazioni potrebbero intensificarsi assumendo anche carattere temporalesco.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Genova Liguria

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana dell'Epifania

Ecco le previsioni del meteo per Genova e la Liguria dalla settimana dell'Epifania, dal 5 al 9 gennaio 2026.

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per Immacolata e settimana

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Meteo, arriva il freddo sulla Liguria: le previsioni per le prossime ore

Video Meteo, arriva il freddo sulla Liguria: le previsioni per le prossime ore

Ultime notizie su Genova Liguria

Argomenti discussi: Meteo Liguria, profondo vortice ciclonico porta pioggia e neve; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggia; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate; Neve a Genova e in Liguria il 2 e 3 febbraio 2026: allerta meteo, previsioni e zone.

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimanaDopo la prima parte della settimana segnata da un tempo ancora instabile, la situazione migliorerà ma arriverà il vento ... genovatoday.it

meteo genova e liguriaMeteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggiaChiuso per allagamenti il sottopasso di Brin e diversi interventi dei vigili del fuoco per caduta alberi, gli scenari per le prossime ore ... genovatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.