Meteo Genova e Liguria | le previsioni per Immacolata e settimana

Si avvicina la festa dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025, che apre una nuova settimana e la marcia di avvicinamento ufficiale al Natale. Ma che tempo farà a Genova, in Liguria e in Italia? Ecco le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo.Previsioni meteo Liguria lunedì 8 dicembre 2025, festa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meteo Genova e Liguria: le previsioni fino a lunedì

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend (poi cambia tutto)

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per weekend e Immacolata - La tendenza per lunedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, sono per una giornata a Genova con cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento alla sera, ma senza piogge. Come scrive genovatoday.it

Meteo Liguria, ancora piogge ma il sole torna nel weekend: le previsioni dal 4 al 6 dicembre 2025 - Meteo Liguria: piogge residue e nubi tra giovedì e venerdì, poi il ritorno del sole grazie all’alta pressione. Lo riporta ligurianotizie.it

Meteo, in Liguria cielo sereno fino al weekend: le previsioni di 3bmeteo - MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Lo riporta primocanale.it