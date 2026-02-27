Incredibile a Porto Rico | invade il campo e butta Messi per terra!

Durante un'amichevole a Porto Rico tra la squadra locale e l'Independiente del Valle, un tifoso ha invaso il campo con l'intento di avvicinarsi a Messi. Nel tentativo di abbracciarlo, il tifoso ha perso il controllo e ha fatto cadere il giocatore argentino, che si trovava in campo in quella partita. L'episodio ha provocato scompiglio tra i presenti.

Incredibile quanto accaduto a Messi durante l'amichevole a Porto Rico contro gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle: un tifoso ha invaso il campo, desideroso di abbracciare Lionel, ma preso dalla foga è finito per scaraventare l'argentino a terra.