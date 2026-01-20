Rapina al supermercato | direttore scaraventato a terra da un ladro armato di coltello

Nella zona di Brescia, il supermercato Pam di via Fratelli Porcellaga è stato teatro di una rapina, durante la quale il direttore è stato scaraventato a terra da un ladro armato di coltello. Questa vicenda si inserisce in un contesto di ripetute azioni criminali che hanno interessato il punto vendita negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del personale e dei clienti.

Ancora momenti di forte tensione al supermercato Pamdi via Fratelli Porcellaga, nel cuore di Brescia, più volte teatro, negli ultimi mesi, di rapine e brutali aggressioni al personale. Nei giorni scorsi un tentativo di furto è degenerato in una violenta aggressione ai danni del direttore.

