Stanno sparendo | i drammatici dati della Lipu sugli uccelli selvatici nelle zone agricole d'Italia

La Lipu ha diffuso i dati sul declino degli uccelli selvatici nelle campagne italiane. Secondo il rapporto Farmland Bird Index 2025, le popolazioni di uccelli stanno sparendo a un ritmo preoccupante. La situazione è critica e si intensifica di anno in anno.

La Lipu ha presentato i dati relativi allo stato di conservazione degli uccelli negli ambienti agricoli italiani, il Farmland Bird Index (Fbi) 2025, facendo emerge un quadro allarmante. Ben il 71% delle specie indice ha sofferto un calo netto e drammatico in appena 25 anni. Fra esse torcicollo, saltimpalo e calandro hanno avuto un crollo del 70%. Gli uccelli selvatici stanno letteralmente sparendo dalle nostre campagne.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli uccelli che volano sopra Vittorio Veneto rischiano di morire contro le vetrate riflettenti degli edifici.

