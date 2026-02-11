Stanno sparendo | i drammatici dati della Lipu sugli uccelli selvatici nelle zone agricole d'Italia
La Lipu ha diffuso i dati sul declino degli uccelli selvatici nelle campagne italiane. Secondo il rapporto Farmland Bird Index 2025, le popolazioni di uccelli stanno sparendo a un ritmo preoccupante. La situazione è critica e si intensifica di anno in anno.
La Lipu ha presentato i dati relativi allo stato di conservazione degli uccelli negli ambienti agricoli italiani, il Farmland Bird Index (Fbi) 2025, facendo emerge un quadro allarmante. Ben il 71% delle specie indice ha sofferto un calo netto e drammatico in appena 25 anni. Fra esse torcicollo, saltimpalo e calandro hanno avuto un crollo del 70%. Gli uccelli selvatici stanno letteralmente sparendo dalle nostre campagne.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Lipu Uccelli
Uccelli in pericolo: vetrate riflettenti, una trappola mortale per la fauna alata in Italia. Lipu lancia l’allarme.
Gli uccelli che volano sopra Vittorio Veneto rischiano di morire contro le vetrate riflettenti degli edifici.
L’Italia dovrà giocare “l’amichevole della vergogna” se perderà con l’Irlanda del Nord nei playoff
Ultime notizie su Lipu Uccelli
Argomenti discussi: I rantoli di Zelensky contro Ue incapace.
Stanno sparendo: i drammatici dati della Lipu sugli uccelli selvatici nelle zone agricole d’ItaliaLa Lipu ha presentato i dati relativi allo stato di conservazione degli uccelli negli ambienti agricoli italiani, il Farmland Bird Index (Fbi) 2025, facendo ... fanpage.it
Altro giro, altre creazioni di San Valentino Avviso importante: i pezzi sono limitati e stanno sparendo più velocemente dei cioccolatini Il vero dilemma Sceglierne solo uno . . #sanvalentino #leleganzadeifiori #leleganzadeifiorievents #edf - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.