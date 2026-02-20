Gli animali curati tornano in libertà | al parco un pomeriggio speciale con la Lipu

Il parco di Ferrara ospiterà giovedì 26 un evento speciale organizzato dalla Lipu, che coinvolge animali recuperati e curati. La causa è il salvataggio di uccelli e piccoli mammiferi feriti o in difficoltà, che ora tornano in libertà. Durante il pomeriggio, i visitatori potranno assistere alle liberazioni e scoprire il percorso di recupero di questi animali. L’evento mira a sensibilizzare sulla tutela della fauna locale e sulla responsabilità di tutti nel preservare l’ambiente naturale. L’appuntamento è aperto a grandi e bambini, pronti a vivere un’esperienza diretta con la natura.

Un pomeriggio all'insegna della natura e dell'emozione quello che attende la cittadinanza di Ferrara giovedì 26. Alle 15, presso il Parco Urbano Bassani, si terrà infatti un evento di liberazione pubblica organizzato dalla Lipu. L'iniziativa, che avrà luogo specificamente nell'area fitness calisthenics del parco, rappresenta un momento simbolico di grande valore: il ritorno in libertà di esemplari che, dopo essere stati soccorsi e curati, possono finalmente riprendere il volo nel loro habitat naturale. L'evento è gratuito e aperto al pubblico, offrendo un'occasione unica per grandi e piccini di vedere da vicino l'operato della Lipu e di comprendere l'importanza della tutela della biodiversità urbana e del territorio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

