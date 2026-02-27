Mercosur la Commissione Ue va avanti | Applicazione provvisoria Macron | Brutta sorpresa M5s e Lega | Forzatura

La Commissione europea ha deciso di proseguire con l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale con i Paesi del Mercosur, nonostante il ricorso alla Corte Ue deciso dal Parlamento europeo. Il presidente francese ha definito la decisione una brutta sorpresa, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega criticano la forzatura. Nessun provvedimento di sospensione è stato adottato finora.

Bruxelles verso la forzatura sul Mercosur, avanza l’ipotesi dell’applicazione provvisoria del trattato nonostante il voto del Parlamento UeIl Parlamento Ue ha approvato il rinvio del trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia.

