Bruxelles verso la forzatura sul Mercosur avanza l’ipotesi dell’applicazione provvisoria del trattato nonostante il voto del Parlamento Ue

Bruxelles sta considerando l’applicazione temporanea del trattato Ue-Mercosur, nonostante il voto del Parlamento europeo che ha rinviato la ratifica alla Corte di Giustizia. La decisione potrebbe influire sul percorso di approvazione dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur, creando una situazione di incertezza normativa e politica.

Il Parlamento Ue ha approvato il rinvio del trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia. La decisione di fatto ferma il processo di ratifica dell'accordo. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha invitato tuttavia a procedere all'applicazione provvisoria del trattato. Uguale invito è arrivato da Roma e Berlino. Ora la parola spetta alla Commissione europea. L'Ue tira dritto sul Mercosur. L'idea dell'applicazione provvisoria avanza nonostante il voto del Parlamento. "Il Consiglio ha già deciso la settimana scorsa non solo di autorizzare la Commissione a firmare l'accordo con Mercosur ma anche di procedere all'applicazione provvisoria dell'accordo.

