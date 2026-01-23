Mercosur il Parlamento Ue svuotato e ignorato | si va verso l’applicazione provvisoria del trattato

Il Mercosur sta avanzando verso l’applicazione provvisoria del trattato, mentre il Parlamento europeo, organo eletto dai cittadini, viene spesso trascurato. Il Consiglio e la Commissione Ue sembrano ignorare le sue prerogative, sollevando questioni sulla trasparenza e il ruolo delle istituzioni democratiche nell’approvazione di accordi internazionali. Questa dinamica evidenzia i rapporti di forza tra le diverse componenti dell’Unione e il loro impatto sulla partecipazione democratica.

Il Consiglio e la Commissione Ue ignorano il Parlamento. Ovvero l’unico organo direttamente eletto tra le istituzioni europee. Così la decisione di rinviare il t rattato commerciale con il Mercosur alla Corte Ue viene di fatta ignorata. Consiglio e Commissione, infatti, a margine del vertice notturno di Bruxelles, hanno comunicato che l’intenzione è quella di applicare l’accordo in via provvisoria. Di fatto, si decide quindi di ignorare l’Europarlamento che aveva chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia europea per un parere giuridico, considerando il rischio di illegittimità della scelta di aderire all’intesa commerciale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mercosur, il Parlamento Ue svuotato e ignorato: si va verso l’applicazione provvisoria del trattato Bruxelles spinge l’accordo Ue-Mercosur, ma il Parlamento europeo teme l’applicazione provvisoriaLa Commissione europea lavora per promuovere l’accordo tra l’UE e il Mercosur, previsto per il 17 gennaio in Paraguay. Ue-Mercosur, rischia di slittare l’applicazione dell’accordo: Parlamento Europeo approva ricorso a Corte UeIl Parlamento Europeo ha approvato un ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il parlamento Ue blocca il Mercosur. Sovranisti spaccati; Mercosur, cosa prevede l'accordo e cosa succede dopo lo stop del parlamento e il rinvio alla Corte Ue; A Strasburgo festeggiano gli agricoltori: l'accordo UE-Mercosur finirà davanti alla Corte di Giustizia; Passa il blitz al Pe contro il Mercosur, l’accordo va alla Corte Ue. Mercosur, blitz a Strasburgo blocca il sì al trattato: 10 voti di scarto. Deciderà la Corte UeLe due mozioni erano state presentate da Sinistra, Verdi e Patrioti. Approvato il rinvio dell’accordo Ue-Mercosur ai giudici europei. Merz: Si applichi ... repubblica.it Mercosur, l’Eurocamera approva per 10 voti il ricorso alla Corte Ue. Merz e il Ppe: Avanti con applicazione provvisoria. The Left: ScandaloCon 334 voti favorevoli e 324 contrari, l'Eurocamera chiede un parere legale sull'intesa commerciale. Reazioni contrastanti tra i paesi membri. ilfattoquotidiano.it #Unimpresa su #LiberoQuotidiano - Congelata l'intesa Mercosur. Ursula e il Parlamento diviso #Unimpresa #Mercosur #UnioneEuropea #agricoltori x.com Mercosur, , domandavano ieri tanti commenti sotto i post che annunciavano la decisione del Parlamento europeo di il trattato di libero scambio fra UE e Paesi dell’America L - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.