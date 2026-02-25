Riaperto al pubblico il distretto sanitario San Marco

Dopo un periodo di chiusura di oltre un mese, ha riaperto al pubblico lo scorso 9 febbraio il distretto sanitario di San Marco, in via Pardi 4, come comunicato dall’azienda USL Toscana nord ovest. La struttura era stata chiusa lo scorso 22 dicembre per permettere l’esecuzione immediata di interventi di manutenzione urgenti e non più procrastinabili. Durante la chiusura, i servizi del distretto sono stati comunque garantiti presso la sede del CEP, in via Gentile da Fabriano, e al centro polifunzionale di via Garibaldi 198. Il distretto di San Marco, via Pardi 4, offre numerosi servizi alla cittadinanza: è possibile effettuare prelievi ematici, usufruire di prestazioni infermieristiche come medicazioni e terapie iniettive, accedere ai servizi della zona farmaceutica territoriale integrativa e allo sportello CUP. È inoltre attivo lo sportello per la richiesta di ausili per l’incontinenza, tra cui pannoloni, traverse e mutande elasticizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

