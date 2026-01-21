Mercato Napoli il pressing continua! Contatti con l’agente del top player Manna lavora senza sosta

Il mercato del Napoli si muove con attenzione, concentrandosi sulle prossime cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Nel frattempo, le trattative sono in corso, con contatti attivi con l'agente di un top player. La società lavora con calma e precisione per rafforzare la rosa e prepararsi alla fase successiva della stagione.

Il mercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Il club azzurro per il momento è in attesa di completare le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Giovanni Manna, intanto, è già al lavoro sul fronte nuovi innesti, alla ricerca di profili graditi dal tecnico salentino da aggiungere alla rosa. Tra i nomi valutati continua a tenere banco quello di Raheem Sterling. Napoli, caccia al sostituto di Lang: occhi puntati su Sterling. Raheem Sterling è uno dei nomi valutati dal Napoli come possibile sostituto di Noa Lang. Come raccontato da Fabrizio Romano, l’attaccante del Chelsea è fuori dal progetto ed è stato più volte proposto nel corso degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Mercato Napoli, accelerata per il top player: Manna tenta il colpaccio a centrocampoIl Napoli, dopo la recente vittoria contro la Lazio, si prepara a rafforzare il centrocampo in vista delle prossime gare.

Raspadori e Lookman, i primi colpi del mercato: Napoli alla finestraGiacomo Raspadori vicino al ritorno in Serie A: accordo tra Atalanta e Atletico Madrid per 25 milioni di euro. Lookman al Fenerbahce. internapoli.it

Certi giocatori non utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi: il Napoli scarica Lang e Lucca, Conte vuole ancora acquistiRiparare agli errori commessi in estate: è questo il mantra del Napoli nelle ultime ore del mercato di gennaio. Sul banco degli imputati ci sono Noa Lang e Lorenzo Lucca. Tanto voluti in estate con di ... ilfattoquotidiano.it

Sblocco mercato del Napoli, scontro De Laurentiis con Chiellini e Marotta. I due sperano che la modifica salti Tuttosport. Oggi consiglio straordinario Figc. La Lega ha approvato la modifica ma col voto contrario del Milan e astenuti Inter Juve e Roma. Chiellini facebook

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, nuovi contatti con l' #AlHilal per #MarcosLeonardo: l'attaccante può arrivare anche senza lo scambio con #Lucca #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com