Il destino di Noa Lang si definisce in queste settimane, con i contatti tra i suoi agenti e i club coinvolti che si intensificano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si delineano nuove possibilità per il futuro del giocatore, in un percorso che potrebbe portare a sviluppi importanti. La situazione resta in evoluzione, mentre si attendono eventuali conferme ufficiali e decisioni definitive.

Il futuro di Noa Lang entra in una fase delicata e potenzialmente decisiva. Le voci di mercato si rincorrono e trovano nuove conferme sulle pagine del Corriere dello Sport, che oggi parla apertamente di contatti avviati con gli agenti del giocatore. Il Napoli osserva con attenzione, consapevole che l’attaccante olandese potrebbe lasciare il club già in questa sessione. Il coinvolgimento di società straniere e la pressione sul mercato offensivo rendono le prossime ore particolarmente significative. Il Besiktas si muove per Lang. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, il Besiktas ha accelerato i tempi per Noa Lang. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Cessione Lang, un club fa sul serio: confermati i contatti tra agenti

Calciomercato Napoli, si attende l'offerta del Galatasaray per Lang; Calciomercato Napoli: Lang resta in bilico, due club lo vogliono subito. Manna ha già scelto l'erede; Il calciatore oggetto della cessione deve, però, essere stato tesserato per il club cedente da almeno due anni. Già in questa sessione di mercato si potrà beneficiare di ciò.; Serie A. Napoli, resta congelata la situazione Noa Lang: il motivo.

