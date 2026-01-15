Chi ha deciso questo fallimentare mercato del Napoli? Manna? Conte? Non andare in Champions sarebbe un disastro

Il mercato del Napoli ha suscitato molte critiche e dubbi, ma le decisioni sono spesso il risultato di scelte complesse e di vari fattori. La possibile mancata qualificazione in Champions League rappresenta un problema importante per il club e i suoi tifosi. È essenziale analizzare con lucidità le cause di questa situazione, senza cercare colpevoli immediati, per individuare le strategie più appropriate per il futuro.

Cesare – Caro Guido altro passo falso di questo Napoli ad intermittenza. Si accende e si spegne come le luci di un albero di Natale. Non riesce a dare continuità alle proprie prestazioni ed è un problema che è presente da tempo. Il Napoli dopo una grande prestazione contro squadre più impegnative (vedi per ultime a Roma con la Lazio e a Milano con l’Inter) poi alla partita successiva, in genere con squadre di minore caratura, non riesce a mantenere la stessa intensità, aggressività e concentrazione, le stesse motivazioni e fallisce (il tecnico è esente da responsabilità in questo?). Sembra più un problema mentale che fisico perché è impossibile stare in forma ed in buone condizioni atletiche a partite alterne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

