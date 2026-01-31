Napoli non solo l’attacco | Manna al lavoro un acquisto in difesa nelle ultime ore di mercato

Il Napoli non si ferma e lavora anche in difesa. Nelle ultime ore di mercato, il club ha messo sotto contratto un nuovo giocatore per rinforzare la linea arretrata, mentre si pensa già a un altro acquisto. La società segue con attenzione le opportunità per completare la rosa prima della chiusura della sessione di mercato.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo aver già rinforzato l’attacco con Giovane e con un secondo innesto offensivo in arrivo, valuta ora nuove opportunità per completare la rosa. Tra i nomi che stanno tornando di attualità c’è quello di Radu Dragusin, profilo che la dirigenza azzurra segue con attenzione. Il difensore romeno potrebbe rappresentare il terzo colpo della sessione, utile per alzare il livello del reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano sui loro canali YouTube, Dragusin è uno dei difensori più osservati in Europa. Il centrale sta attirando l’interesse di diversi club tra Spagna, Germania e Serie A, segno di una crescita costante e di un profilo ormai maturo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli mercato

L’Avellino si muove con decisione negli ultimi giorni di mercato.

Il Napoli si prepara a concludere il mercato in modo più tranquillo, grazie alle recenti partenze di Lucca e Lang.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

GIOVANE promosso o bocciato La valutazione del NUOVO acquisto del NAPOLI | Calciomercato

Ultime notizie su Napoli mercato

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli: l'assalto finale per Alisson Santos; In giro meglio di Conte non c’è. Però serve che tutto il Napoli sia all’altezza di Conte, a partire dal direttore sportivo Il Napoli ha sempre puntato su ds poco ingombranti. Da Bigon a Manna, passando per Giuntoli e Meluso. La prossima estate sarà un mercato d; Non solo l’eliminazione, per il Napoli ieri altre due note negative: ecco quali – GdS; Insigne, non solo Lazio: ora spunterebbe il Napoli.

Napoli, non solo l’attacco: Manna lavora per acquistare anche un nuovo centrocampistaIl Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, dimostrando la volontà di consegnare ad Antonio Conte una rosa sempre più completa e competitiva. dailynews24.it

Napoli, non solo Lucca e Lang: il Nottingham ci prova per OliveraStando a quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche Mathias Olivera nel mirino del Nottingham Forest che gradirebbe portarlo in Premier League. Gli inglesi hanno avanzato una prima proposta da ... fantacalcio.it

Non recupera nessuno degli infortunati. Manna al lavoro per regalare a Conte un esterno offensivo #Napoli - facebook.com facebook

#Manna chiude le porte del #Napoli a Sterling: "Non gioca da tanto". Su Alisson Santos... x.com