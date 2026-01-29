Romano svela nuovi dettagli sulle trattative nerazzurre. Mentre si parla di Norton-Cuffy, il dirigente interista fornisce aggiornamenti su Perisic e Diaby. La società lavora per rinforzare la rosa e cerca di chiudere alcune operazioni chiave prima dell’inizio della stagione. I tifosi aspettano novità ufficiali, ma intanto i nomi caldi continuano a tenere banco.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano rivela nuovi dettagli sulle trattative nerazzurre. Da Norton-Cuffy a Perisic e Diaby: le sue parole. Il calciomercato dell’ Inter sta vivendo ore frenetiche su più tavoli. Come rivelato dall’esperto Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la dirigenza nerazzurra ha deciso di cautelarsi di fronte alle difficoltà per arrivare a Ivan Perisi?. Nonostante la ferma volontà del croato di tornare a Milano, il PSV Eindhoven ha alzato un muro che appare difficile da scavalcare in tempi brevi. Il giocatore ha addirittura proposto un indennizzo di tasca propria per liberarsi, ma la risposta degli olandesi è stata gelida: « Nonostante la prima proposta di indennizzo da parte del giocatore, il Psv ha fatto sapere di volerlo tenere: offerta quindi rifiutata ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli su Norton-Cuffy. Mentre su Perisic e Diaby dice questo…

L’Inter ha deciso di cambiare rotta e punta ora su Norton-Cuffy, giovane difensore del Genoa.

In aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dall'Inter: Javier Zanetti interviene con le sue parole, mentre Romano fornisce nuovi dettagli sul mercato nerazzurro.

