Sul fronte mercato, la società ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo giocatore, portando esperienza e centimetri alla squadra. Si tratta di un atleta nato nel 1995, che arriva da un club di categoria interregionale e rappresenta un rinforzo importante per il roster. La trattativa si è conclusa senza particolari ostacoli, e ora il giocatore si prepara a integrarsi nel nuovo ambiente.

Non sarà il serbo di formazione italiana classe 2003 Lazar Vukobrat il nuovo lungo della Mens Sana. L'interesse per il centro che è in uscita da Gualdo Tadino (girone D di B Interregionale) era concreto e la Mens Sana ci aveva fatto effettivamente più di un pensierino. Poi una serie di fattori, tra cui le richieste economiche degli umbri, hanno fatto arenare l'affare che a questo punto è saltato. Nella serata di ieri però il direttore generale Riccardo Caliani ha trovato un altro giocatore che andrà momentaneamente a sostituire Prosek e poi realisticamente a giocarci insieme: si tratta di Riccardo Bartolozzi (nella foto), centro classe 1995, 205 centimetri e una larghissima esperienza tra B Nazionale (soprattutto) e B Interregionale.

Mercato attivo. La società piazza un colpo importante. Riccardo Bartolozzi è biancoverde! Classe 1995 porta esperienza e centimetri

