Calcio a 5 il Forlì si affida all' esperienza e piazza il colpo di mercato | ecco Jorge Sosa Lopez

Il Forlì calcio a 5 ha annunciato l’arrivo di Jorge Sosa Lopez, un’ala-pivot spagnola classe 1995. L’allenatore ha deciso di puntare sull’esperienza e il talento del giocatore, che si unisce alla squadra in un momento chiave della stagione. Lopez porta con sé qualità e gol, e si prepara subito a dare una mano ai biancorossi nella fase decisiva del campionato.

Il Forlì calcio a 5 piazza il colpo nel momento chiave della stagione e ufficializza l'ingaggio di Jorge Sosa Lopez, ala-pivot spagnola classe 1995, pronto a mettere qualità, gol ed esperienza al servizio del gruppo biancorosso. Un innesto di spessore, pensato per alzare il livello tecnico della squadra nel rush finale del campionato. Quella che porta Sosa Lopez a Forlì è una trattativa che affonda le radici nella scorsa estate. Il profilo del giocatore era già finito sul taccuino della dirigenza, ma solo nella sessione invernale il direttore generale Maicol Ghirelli ha affondato con decisione il colpo, trasformando un lungo corteggiamento nell'operazione che regala a Forlì uno dei rinforzi più interessanti del panorama futsalistico.

