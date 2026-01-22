Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. presenta le sue prospettive future e il rapporto con il territorio lombardo, a sei mesi dalla quotazione in Borsa. La partecipazione all’evento “Quota Lombardia e basket bond Lombardia” organizzato dalla Regione Lombardia testimonia l’impegno dell’azienda nel rafforzare il legame con il territorio e nel condividere le proprie strategie di crescita con le realtà locali.

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (“Braga Moro” o “Società”) ha partecipato all’evento “Quota Lombardia e basket bond Lombardia”, organizzato dalla Regione Lombardia, a cui hanno preso parte PMI e aziende quotate con sede in regione. Braga Moro, quotata in Borsa Italiana sul listino EGM la scorsa estate, ha beneficiato del finanziamento quota Lombardia ed ha portato la sua esperienza dopo il primo semestre sul mercato, come testimoniato dal CEO Andrea Passanisi: “Con la Regione Lombardia abbiamo instaurato una relazione sinergica e consolidata, fondata su valori condivisi e sulla valorizzazione dell'eccellenza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - BRAGA MORO PORTA LA SUA ESPERIENZA IN REGIONE LOMBARDIA. A 6 MESI DALLA QUOTAZIONE, LA SOCIETA’ ILLUSTRA PROSPETTIVE FUTURE E RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Leggi anche: Hernanes ripercorre la sua carriera in Italia: dalla Lazio all’Inter passando anche per la sua esperienza con la Juventus

Leggi anche: Pio Esposito, bilancio di metà stagione: crescita, numeri e prospettive future con la maglia dell’Inter

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Braga Moro sbarca sul mercato, l’offerta dei titoli al via entro luglioBraga Moro Sistemi di Energia, attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, si prepara alla ... ilmessaggero.it

Braga Moro: +30,95% al debutto all’Euronext Growth Milan«Braga Moro è una realtà con quasi 80 anni di storia. L’approdo in Borsa è il culmine di un percorso di crescita e di sviluppo segnato, in questi ultimi anni, da un importante processo di ... ilsole24ore.com

Incidente stradale oggi intorno alle 23 in circonvallazione all’incrocio tra via Aldo Moro e via Bachelet. L’impatto è avvenuto tra due auto, una delle quali, una Peugeot, è finita fuori strada nel terreno. Il bilancio parla di due feriti di cui uno grave trasferito all’osp - facebook.com facebook