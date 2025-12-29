Mense scolastiche e tempo pieno | Valditara firma decreto da 23,1 milioni di euro

Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato un decreto da 23,1 milioni di euro destinato all’edilizia scolastica, con particolare attenzione alle mense per il tempo pieno. Le risorse consentiranno lo scorrimento delle graduatorie PNRR per la realizzazione e la messa in sicurezza di nuove strutture, contribuendo a migliorare i servizi nelle scuole italiane. Questa misura mira a rafforzare l’offerta educativa e a garantire ambienti più adeguati per gli studenti.

Nuove risorse per l’edilizia scolastica legata al tempo pieno. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto da 23,1 milioni di euro che autorizza lo scorrimento delle graduatorie PNRR per la realizzazione e la messa in sicurezza di ulteriori mense scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

