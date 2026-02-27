Mense scolastiche a Verona quasi il 28% dei piatti finisce tra gli scarti

A Verona si analizzano i livelli di spreco nelle mense scolastiche, con quasi il 28% dei pasti che finiscono negli scarti. Mercoledì 25 febbraio sono stati diffusi i dati relativi al monitoraggio condotto su undici scuole della città, evidenziando le quantità di cibo sprecato e il gradimento dei menù proposti. La discussione si concentra sull’efficacia delle strategie di riduzione degli sprechi e sulle possibili soluzioni future.

A Verona la mensa scolastica diventa terreno di osservazione, confronto e progettazione. Sono stati presentati mercoledì 25 febbraio i risultati relativi al 2025 del monitoraggio sugli scarti alimentari e sul gradimento dei menù nelle mense di undici scuole campione cittadine, nell’ambito del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

