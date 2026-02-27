A Verona si analizzano i livelli di spreco nelle mense scolastiche, con quasi il 28% dei pasti che finiscono negli scarti. Mercoledì 25 febbraio sono stati diffusi i dati relativi al monitoraggio condotto su undici scuole della città, evidenziando le quantità di cibo sprecato e il gradimento dei menù proposti. La discussione si concentra sull’efficacia delle strategie di riduzione degli sprechi e sulle possibili soluzioni future.

A Verona la mensa scolastica diventa terreno di osservazione, confronto e progettazione. Sono stati presentati mercoledì 25 febbraio i risultati relativi al 2025 del monitoraggio sugli scarti alimentari e sul gradimento dei menù nelle mense di undici scuole campione cittadine, nell’ambito del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Mense scolastiche, gli scarti sono al 18%. Allo studio nuovi menu

Origine dei cibi e mense scolastiche: approvate le modifiche al codice doganale per gli alimentiDelibera a favore della trasparenza sull’etichettatura e della qualità alimentare: focus su salute, prodotti locali e nutrizione dei più giovani È...

Temi più discussi: Mense scolastiche, a Verona quasi il 28% dei piatti finisce tra gli scarti; A scuola con la mensa garantita, Verona tra le prime province in Italia. Ma 12 Comuni sono scoperti: ecco quali; Verona, report 2025: lo scarto nelle mense scende sotto il 28%; Favorire l’educazione alimentare.

Verona, report 2025: lo scarto nelle mense scende sotto il 28%Meno avanzi e più salute, la rivoluzione delle mense scolastiche veronesi parte dal report 2025: Verona vara il progetto La scuola a tavola ... veronaoggi.it

Mensa scolastica, arriva Pappa FishIl servizio delle mense scolastiche si arricchisce con l’introduzione del pesce fresco dell’Adriatico, grazie all’adesione al progetto Pappa ... ilrestodelcarlino.it

Ascoli, le mense scolastiche a sbafo: in 153 devono ancora pagare. L’Arengo vanta crediti per 106mila euro - facebook.com facebook

Da domani via al progetto Pappa fish nelle mense scolastiche anconetane. Comune, educare e informare gli alunni sui prodotti ittici locali #ANSA x.com