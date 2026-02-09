Mense scolastiche gli scarti sono al 18% Allo studio nuovi menu
In alcune scuole italiane, gli scarti alimentari nelle mense arrivano al 18%. I dirigenti stanno pensando a nuovi menu per ridurre gli sprechi. Intanto, nelle scuole si svolgono questionari per capire cosa preferiscono gli studenti. Marchesi invita a lavorare per abbattere le perdite di cibo.
L’ANALISI. Questionario nelle scuole per testare i gusti degli alunni. Marchesi: «Abbattere lo spreco». Sostegno a 120 bambini per accedere al servizio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Codogno, menu anti-spreco nelle mense scolastiche grazie all’intelligenza artificiale
A Codogno, le mense scolastiche si preparano a cambiare.
Carnevale, ecco il menu speciale per le mense scolastiche di Livorno
Le scuole di Livorno si preparano a festeggiare il carnevale con un menu speciale.
Argomenti discussi: Piemonte contro lo spreco: dalle mense alla tavola, una strategia che coinvolge tutti; Giornata contro gli sprechi alimentari. Cirfood: Nel 2025 salvati 19mila pasti.
Pesce fresco nelle mense scolastiche di Nuoro Parte dal Comprensorio scolastico n. 3 il progetto “Amico Pesce: mo’ te magno!”, promosso dalla Asl di Nuoro e dal Comune. I bambini protagonisti di una vera caccia alla spina, per imparare a conoscere il pes facebook
Pesce fresco nelle mense scolastiche, progetto della Asl di Nuoro. L'iniziativa comincerà nel Comprensorio scolastico n. 3 #ANSA x.com
