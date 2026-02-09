Mense scolastiche gli scarti sono al 18% Allo studio nuovi menu

In alcune scuole italiane, gli scarti alimentari nelle mense arrivano al 18%. I dirigenti stanno pensando a nuovi menu per ridurre gli sprechi. Intanto, nelle scuole si svolgono questionari per capire cosa preferiscono gli studenti. Marchesi invita a lavorare per abbattere le perdite di cibo.

L’ANALISI. Questionario nelle scuole per testare i gusti degli alunni. Marchesi: «Abbattere lo spreco». Sostegno a 120 bambini per accedere al servizio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

