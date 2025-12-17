Non più di 20 alunni per classe | Alleanza Verdi Sinistra presenta la proposta di legge in un incontro

Venerdì alle 17, al Caffè del Teatro di Corso Diaz 44, si terrà “Una scuola per tutti”, un incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi Sinistra. L’obiettivo è presentare e discutere la proposta di legge di iniziativa popolare per limitare a massimo 20 il numero di studenti per classe, promuovendo un’istruzione più inclusiva e di qualità. Un’occasione per confrontarsi su un tema fondamentale per il futuro della scuola italiana.

