Non più di 20 alunni per classe | Alleanza Verdi Sinistra presenta la proposta di legge in un incontro
Venerdì alle 17, al Caffè del Teatro di Corso Diaz 44, si terrà “Una scuola per tutti”, un incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi Sinistra. L’obiettivo è presentare e discutere la proposta di legge di iniziativa popolare per limitare a massimo 20 il numero di studenti per classe, promuovendo un’istruzione più inclusiva e di qualità. Un’occasione per confrontarsi su un tema fondamentale per il futuro della scuola italiana.
Venerdì, alle 17, il Caffè del Teatro di Corso Diaz 44 ospiterà “Una scuola per tutti”, un incontro pubblico per presentare e discutere la proposta di Legge di iniziativa popolare di Alleanza Verdi Sinistra per ridurre il numero di alunni per classe. L’evento sarà l’occasione per approfondire i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Salvini: "Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe. Scuola chiusa per Ramadan? Pessimo segnale"
Salvini,serve tetto del 20% di alunni stranieri per classe
