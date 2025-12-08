Terni violenza sessuale su giovani donne all' interno di esercizi commerciali | due arresti

Ternitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Terni ha eseguito venerdì 5 dicembre un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino straniero di 34 anni, indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di giovani donne. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile su disposizione del Gip del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

