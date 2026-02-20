Violenza sessuale lesioni furto | i carabinieri portano in carcere due condannati

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per aver commesso violenza sessuale e furto, con la condanna definitiva che li ha portati in cella. Uno di loro aveva aggredito una donna nel centro cittadino, mentre l’altro aveva rubato in un negozio. I militari li hanno rintracciati e portati in prigione, rispettando le sentenze emesse dalla giustizia. Durante le operazioni, i carabinieri hanno anche recuperato parte della refurtiva. I due uomini ora attendono di scontare le pene stabilite.

I militari delle stazioni di Pescantina e di San Giovanni Lupatoto, nei giorni scorsi si sono occupati di rendere esecutive le sentenze emesse dal tribunale, arrestando e portando a Montorio due individui Due persone nei giorni scorsi sono state condotte in carcere dal personale dell'Arma per scontare le rispettive pene. Nel primo caso sono stati i militari della stazione di Pescantina, nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, ad arrestare un 75enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un “Ordine di Carcerazione per Provvedimento Esecuzione di Pene Concorrenti” emesso dalla Procura della Repubblica di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Deve scontare oltre 3 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni: portato in carcere Leggi anche: Perugia, violenza sessuale e lesioni: arrestato 24enne Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Violenza sessuale, lesioni, furto: i carabinieri portano in carcere due condannati; Relazione affettiva: quando aggrava il reato?; Espulsioni: 12 provvedimenti in due settimane per soggetti socialmente pericolosi; Partinico, quattro giovani ai domiciliari: accusati di rapina aggravata, lesioni e tentata violenza sessuale -. Violenza sessuale alla stazione. L’imputato offre un risarcimentoHarouna Sangare, il cuoco 25enne del Mali imputato per la violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese avvenuta la sera del 30 agosto 2025 vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone ... ilgiorno.it Bergamo, violenza sessuale sulla ex: l’amico difende l’imputatoBergamo, 29 gennaio 2026 – La vittima ha 26 anni, e l’imputato un anno di più, 27. Il loro un rapporto tossico, stando all’accusa. Lui è accusato di violenza sessuale, lesioni e minacce nei ... ilgiorno.it Orrore nel napoletano. L'accusa: "Violenza sessuale pluriaggravata su minore" #Pozzuoli - facebook.com facebook Oggi in piazza contro il peggioramento del Ddl Violenza Sessuale. Cancellare la parola "consenso" dal codice penale è un tradimento verso tutte le vittime di violenza. Rifiutiamo una legge che scarica l’onere sulle vittime x.com