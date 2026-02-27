Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo si smarca da Mps, provocando un'immediata reazione sui mercati. Le sue parole sembrano riconoscere che l’esecutivo ha avuto un ruolo attivo nel contesto bancario e ora si prepara a lasciar spazio ad altri attori. La comunicazione ha generato una certa incertezza tra gli operatori finanziari e ha influenzato l’andamento delle borse.

Meloni annuncia, a Borse aperte, che il lavoro del governo su Mps è terminato. E, implicitamente, parla del ruolo nel risiko bancario. Suona un po’ come un’ammissione. Nel tentativo di giustificare l’operato del governo, Giorgia Meloni di fatto ammette che nel risiko bancario l’esecutivo ha giocato un ruolo da protagonista e che ora è pronto a farsi da parte. Nell’intervista a Bloomberg, Meloni dichiara che il ruolo del governo in Mps “è terminato”. Come a dire che l’obiettivo è stato raggiunto, facilitando il risiko bancario (e facendo anche saltare con il golden power l’operazione Unicredit-Bpm), e ora il governo può farsi da parte. La presidente del Consiglio ricorda che la quota residua è del 4,9% e “non ci dà la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla governance”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni si smarca da Mps e manda in tilt i mercati

Il tributo della Meloni a Kenshiro manda in tilt gli antifa da fumettoIl premier rivendica un immaginario che ha sempre messo a disagio i progressisti.

MPS crolla del 5,9% dopo l’annuncio di Meloni: allarme mercatiGiorgia Meloni ha dichiarato la fine dell'influenza del governo nella gestione di Banca Monte dei Paschi di Siena, definendo il salvataggio...

